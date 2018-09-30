جوارب ذكية.. حماية لمرضى السكري

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر علماء شركة Siren جوارب «ذكية» لمرضى السكري مزودة بأجهزة استشعار دقيقة مثبتة في نسيجها.

وتراقب هذه الأجهزة باستمرار حرارة القدمين في ست نقاط، حيث يشير ارتفاع درجة الحرارة في أي نقطة منها إلى بداية التهاب في الجسم، يسبق تكون التقرحات وغيرها.

كما أن هذه الأجهزة ترسل إشارات عبر تطبيق «بلوتوث» إلى تطبيق آخر خاص يثبته المريض في هاتفه الذكي، يعلم المريض فوراً بوجود جرح أو تقرح جديد ليقوم بمراجعة الطبيب. وعند عدم توفر الهاتف الذكي لدى المريض يرسل الجهاز الإشارة عبر صفارة إنذار خاصة.

تحديات

ويعد علاج جروح القدم التي تصيب المرضى «متلازمة قدم السكري»، من أكبر التحديات التي يعمل العلماء على تخطيها، لأن أقدام المصابين بالسكري تفقد حساسيتها، وهم أكثر عرضة للإصابات، حتى أنهم لا يشعرون بها أحياناً.

ويشير مبتكرو الجوارب «الذكية» إلى أنها قابلة للغسل لأن الأجهزة تصبح نشطة فقط عند ارتدائها، مع العلم أن مدة خدمة بطاريات هذه الجوارب خمسة أشهر فقط.