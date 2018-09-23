تقنية مبتكرة تُخلّصك من الشخير

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور باحثون شريحة مبتكرة يمكن زرعها في الصدر، تولد نبضات دقيقة من الكهرباء، قد توفر طريقة جديدة لمعالجة مشاكل النوم.

وطورت الشريحة وفقاً لـ «ديلي ميل» البريطانية لعلاج توقف التنفس أثناء النوم أو ما يعرف بالشخير، من خلال تحفيز الحجاب الحاجز عبر الأقطاب الكهربائية، وهو عضلة كبيرة على شكل قبة في قاعدة الرئتين، تلعب دوراً رئيسياً في التنفس.

مشكلة شائعة

وتعد مشكلة «انقطاع التنفس» أثناء النوم شائعة، وهناك نوعان رئيسيان منها: توقف التنفس الانسدادي، الذي يحدث بسبب انسداد النسيج الرخو في مجرى الهواء أثناء النوم. وتوقف التنفس المركزي، الذي يحدث عندما يتوقف الدماغ مؤقتاً عن إرسال إشارات إلى العضلات التي تتحكم بالتنفس.

ويمكن للشكلين أن يسببا الشخير، بينما يبدأ المريض في التنفس مرة أخرى بعد انقطاع النفس.

ويعمل العلاج الجديد عن طريق تحفيز العصب الحجابي الذي يمتد من الرقبة إلى المنطقة المحيطة بالرئتين، والتي تشارك في حركة الحجاب الحاجز.

نبضات

وتتمثل الفكرة في أنه عندما يستشعر الجهاز مشاكل التنفس أثناء انقطاع النفس، فإنه يقوم بإطلاق نبضات كهربائية صغيرة إلى العصب الحجابي، لتنشيط العضلات التي تحرك الحجاب الحاجز، وبالتالي استعادة نمط التنفس الطبيعي.

ويتألف الجهاز من مولد وبطارية محكمة الإغلاق في علبة تيتانيوم، أصغر قليلا من الهاتف المحمول، حيث يُزرع تحت الجلد على الجانب الأيمن من الصدر، قرب أحد أعصاب الحجاب.

وتُظهر الدراسة المنشورة في مجلة أمراض الصدر أن هذا النهج قد يكون فعالا للغاية.