تكنولوجيا جديدة لاستنساخ الأصوات البشرية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعكف شركة كندية على تطوير أصوات صناعية مطابقة للأصوات الحقيقية، عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تقنية استنساخ الأصوات تثير المخاوف من احتمالات إساءة استخدامها، لكن خوسيه سوتيلو، الشريك المؤسس في الشركة قال: «إن الشركة تريد استخدام التكنولوجيا في أشياء إيجابية. هذا أمر يجب ألا يخيفنا. إنه شيء يجب أن نهتم به وأن نتحمس له».

وتقوم التقنية بتسجيل الصوت ومن ثم استنساخه خلال دقائق بدقة عالية لا يمكن تمييزها عن الأصوات الحقيقة.

وتساعد تكنولوجيا استنساخ الأصوات البشرية، المزمع تطويرها «في تحويل النصوص المكتوبة إلى كلام مسموع، يمكن استخدامه في التواصل مع الآخرين».