تطبيقات الهواتف تفيد مرضى القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

أشارت دراسة أسترالية جديدة إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية، التي تذكّر مرضى القلب بتناول أدويتهم، قد تساعدهم على الالتزام أكثر بأنظمتهم العلاجية المقررة.

وقالت الدكتورة كارلا سانتو: إن مرضى القلب يتناولون في العادة ما يصل إلى أربعة أدوية مختلفة ثلاث مرات في اليوم، ما قد يصبح عبئاً في الالتزام به وتذكره.

وذكرت سانتو لرويترز هيلث أن «النتائج التي توصلنا إليها مشجعة حقاً لأن التطبيقات التي استخدمناها متاحة بالفعل مجاناً ويستخدمها الملايين». ولفتت سانتو إلى أن الدراسة تدفع إلى الاعتقاد بأن المزيد من المرضى يمكنهم الاستفادة من تطبيقات التذكير بالأدوية خاصة المصابين بأمراض مزمنة، تضطرهم لتناول عقاقير لفترات طويلة.

وأضافت: «يمكننا أن نوصي الأطباء بالتحدث مع مرضاهم عن مدى التزامهم بأدويتهم، وربما اقتراح استخدامهم لتطبيقات تساعدهم».

ونشرت الدراسة في دورية أمراض القلب (هارت) لتتزامن مع اجتماع للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ بألمانيا.