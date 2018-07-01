جهاز جديد للتخلص من الآلام المزمنة في الظهر والأطراف

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان الصحي

صدقت أخيراً منظمة الغذاء والدواء الدولية FDA على جهاز جديد لعلاج الآلام المزمنة في الظهر والأطراف، والتي تستمر لأكثر من 12 أسبوعاً نتيجة إصابات مباشرة كالتي تسببها أحياناً فشل بعض الجراحات بالظهر أو نتيجة وجود عدوى داخل الجسم. وأوضحت الـ FDA أن هذا الجهاز الذي أطلقت عليه Senza System يزرع داخل الجسم بعملية بسيطة بعد أن يتم تجريبه لمدة أسبوعين خارج الجسم أولا، حيث إنه يصدر ترددات عالية تصل إلى 10 كيلو هيرتز، والتي تساعد على تخفيف الألم دون أن يشعر المريض بالوخز، على العكس من الأجهزة التي صدقتها الـ FDA مسبقاً، والتي كانت تردداتها القليلة قد تشعر المريض بالوخز في الكثير من الأحيان وهذا ما أكده الدكتور «ويليام مايسل» المدير التنفيذي بمكتب تقييم المعدات في مركز الـ FDA للمعدات والصحة الإشعاعية.

كما نشرت الـ FDA دراسة أقيمت على 198 مريضاً أثبتت أن 75% من مستخدمي جهاز Senza System قد تخلصوا من 50% من الألم في خلال الثلاثة شهور الأولى، كما تخلصوا من 55% من الألم في خلال 12 شهراً. وأكدت الـ FDA أنه لم تظهر أي أعراض جانبية للجهاز بخلاف ظهور ألم ببعض الحالات في موضع الزرع أو تحرك الجهاز تحت الجلد في حالات أخرى.