جهاز محمول يزيد فرص نجاح عمليات زراعة الرئة

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

نجح علماء في اختبار جهاز محمول لحفظ الرئة المتبرع بها لعمليات الزراعة، قد يساعد على زيادة عدد الأعضاء المتاحة للزراعة، ويقلل خطر فشل العمليات الجراحية.

وأظهرت نتائج دراسة نُشرت في دورية لانسيت أن الجهاز «أورجان كير سيستم» الذي جرى اختباره على 12 مريضاً في ألمانيا وإسبانيا يتيح تجهيز وحفظ الرئة عند درجة حرارة الجسم والإبقاء عليها في حالة أفضل من الطريقة التقليدية المتمثلة في تبريدها.

تبريد

وعادةً ما يتم غسل الرئة المتبرع بها وحفظها بتبريدها قبل زراعتها، ويقلل التبريد تحلل نسيج الرئة، لكنه قد يضر بجودة الرئة، ثم يطيل الوقت المستغرق في عملية الزراعة.

أما عملية حفظ الرئة عند درجة حرارة الجسم العادية مع غسلها بخليط من العقاقير والفيتامينات والهرمونات فتبقي الرئة في حالة أفضل، ويمكن أيضاً أن تحسّن جودتها.

تقييم

وأكد جريجور فارنيكي، من كلية الطب في هانوفر بألمانيا، لوكالة «رويترز»، أن الجهاز قد يزيد بشكل كبير عدد الرئات المتاحة لعمليات الزراعة، مضيفاً أن «أورجان كير سيستم» قد يساعد على زيادة عدد عمليات زراعة الرئة أو الاحتفاظ بها لتقييم إمكانية زراعتها. يُذكر أن هذه الدراسة الصغيرة النطاق ستعقبها تجارب على نطاق أوسع للتأكد من فعالية الجهاز وتحسينه.