جهاز ذكي يقضي على الشخير أثناء النوم

المصدر: Ⅶدبي - البيان الصحي

ابتكر مصممون كنديون جهازاً ذكياً يقضي على مشكلة الشخير أثناء النوم، عن طريق وضعه داخل أي وسادة، وبمجرد سماعه إصدار النائم أصواتاً مزعجة، يتحرك بلطف شديد بغرض تحريك رأس النائم ليساعده على توسيع ممرات التنفس التي تضيق أثناء النوم المسببة للشخير.

يعمل الجهاز الذي أطلق عليه اسم «نورا-Nora» عن طريق تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي وجهاز آخر على شكل «حصوة» يوضع على طاولة بجانب السرير، ويخبر التطبيق المستخدم بعاداته وأوضاع نومه كل ليلة.

أصوات

ويحتوي الجهاز الموضوع بجانب السرير على ميكروفون، وهو مسؤول عن التقاط بدء إصدار أصوات مزعجة من النائم، لترسل إشارات لاسلكية لتحفز على تحريك الجهاز المندس داخل الوسادة ليتضخم وينكمش بهدف تحريك رأس «المُشخر» بهدوء لتعديل وضعيته وتوسيع ممرات التنفس. وأوضح المصممون أن جهاز «نورا» يعمل على تعديل وضعية النائم دون إيقاظه، ويساعد في الوقت ذاته على أن يغط الشركاء الآخرون في نوم عميق قبل الشعور بصوت الشخير، وسيتوفر الجهاز بسعر 299 دولاراً أميركياً بحلول صيف 2016، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ويعتبر جهاز «نورا» أحد آلاف الأجهزة الذكية المصممة للمنازل، والتي أعلن عنها في إطار مشاركة المصممين معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «سي إي إس 2016» في مدينة لاس فيغاس، والذي ستنطلق فعالياته من السادس وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.