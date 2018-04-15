اختراع بداخل الفم يراقب طعامك اليومي

كشف علماء في جامعة «توفز» عن جهاز جديد هو عبارة عن مستشعر يتم لصقه في السن الأمامية بداخل الفم، ويبلغ حجمه «2 مم × 2 مم»، ويتم توصيله لاسلكياً بأجهزة، منها الهاتف الذكي.

وبحسب ما ذكرته مجلة «ساينس»، يعمل الجهاز كرقيب لكل ما تتناوله، من أجل مساعدة الأطباء على تتبع النظام الصحي لمرضاهم، الذي يتغيّر لونه بحسب نوع الطعام والمشروبات التي تم تناولها، وذلك لأنه يمتلك طبقة حيوية تتعرف إلى المواد الكيميائية في هذه المأكولات.

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وأشار العلماء إلى أن «لون أجهزة الاستشعار الضئيلة ذهبي، وستوفر معلومات عن درجة استهلاك الغلوكوز، أو الملح، أو الكحوليات».