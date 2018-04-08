سوار ذكي ينبه الوالدين في حال ارتفاع حرارة الطفل

ابتكر علماء من جامعة نوفوسيبيرسك في روسيا، سواراً ذكياً عبارة عن محرار يثبت على رسغ الطفل، يرسل إشارة إلى هاتف الوالدين بواسطة البلوتوث في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل.

تنبؤ

وحسب قول العلماء، يمكن لهذا السوار «الذكي» أن يقوم بوظيفة التنبؤ، مما يساعد في تقليص الوقت اللازم لقياس درجة الحرارة، وكذلك تحليل نتائج عدة قراءات على شكل جدول أو رسم بياني.

ويحتمل أن يعرض هذا السوار «الذكي» في الأسواق قبل نهاية السنة الحالية، ليس فقط في روسيا، بل وفي الأسواق العالمية.

وينوي المبتكرون الاستمرار في هذا المجال وابتكار جهاز لقياس معدل ضربات القلب والتحكم وتحليل عمل الجهاز التنفسي وإبلاغ ذوي المريض بذلك.«روسيا اليوم»