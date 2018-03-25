أدمغة البشر.. اتصال أشبه بـ«واي فاي»

تتصل الأدمغة البشرية في ما بينها بطريقة تشبه ما يحدث في شبكات «واي فاي»، وهو اتصال يتيح للبشر الحصول على معلومات كثيرة عن الآخرين بشكل يفوق تصورهم، وفقاً لما خلص إليه بروفسور بريطاني.

وقال البروفسور ديغبي تانتوم، أخصائي العلاج النفسي السريري في جامعة شيفلد البريطانية: إن اللغة تلعب جزءاً واحداً فقط من طريقة اتصال الناس مع بعضهم، وإن الأجزاء المتبقية يقوم بها الدماغ البشري الذي يبذل جهداً كبيراً لالتقاط إشارات ميكروية تتيح لشخص ما الإحساس بما يفكر به شخص آخر.

وحسب الطبيب البريطاني، فإن هذا الاتصال يفسر الحدس الداخلي الذي يتكون لدى الإنسان تجاه شخص آخر أو موقف ما، رغم عجزه عن تحديد مصدر هذا الحدس. وقد شبه الباحث هذه الاتصالات بشبكات «واي فاي» لأنها تتم بشكل لاسلكي وتحمل بيانات يتم نقلها من طرف إلى آخر.

ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن تانتوم قوله «ندرك بشكل مباشر عواطف الآخرين وما يبدون انتباههم له، وذلك يعتمد على الاتصال المباشر بين أدمغتنا وأدمغة الآخرين». وأضاف: «إحدى إيجابيات هذا الاتصال أنه يجري بشكل خفي، ونحن نسلّم به».

وشرح الباحث البريطاني كيف أن المصابين بمرض التوحد يفقدون هذا النوع من الاتصال أو يكون لديهم أضعف بكثير. واعتبر أن هذا التواصل الخفي يفسر رغبة الناس في التجمع مع بعض بأعداد كبيرة في الحفلات الموسيقية أو مباريات كرة القدم، كما يفسر اتباعهم للأديان، حسب الصحيفة البريطانية.

ويمكن أن يفسر هذا الاتصال أيضاً ارتكاب البعض لأعمال وحشية مثل الجرائم والأعمال الإرهابية. وأكد الباحث أن مشاعر الغضب والكراهية والازدراء تقوم بتعطيل التواصل بين الأدمغة، مما يجعل من المستحيل لشخص أن يرى الموقف كما يراه شخص آخر.