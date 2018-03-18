خيوط جراحية ذكية ترسل معلومات الشفاء من الجرح للهاتف المحمول

طوّر مهندسون في جامعة تافتس في ولاية بوسطن الأميركية خيوطاً جراحية ذكية، تقوم بنقل البيانات التشخيصية إلى الأطباء عند خياطة الجروح، إذ يمكن الاستفادة منها في كيفية شفاء الجرح.

وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة التشخيصية القائمة على الخيوط الجراحية، قد تكون الأولى من جيل جديد من الأجهزة التشخيصية القابلة للزرع في الجسم والأنظمة الذكية القابلة للارتداء.

وقال سمير سونكوسيل، وهو مدير كلية الهندسة في جامعة تافتس: «إن القدرة على خياطة جهاز تشخيصي قائم على الخيوط الجراحية بشكل محكم وثلاثي الأبعاد في النسيج أو العضو، يضيف ميزة فريدة من نوعها وهي غير موجودة في الأجهزة التشخيصية المرنة الأخرى».

وتتكوّن هذه الخيوط من مستشعرات نانوية وإلكترونيات وسوائل مائعيه دقيقة، وتتراوح من القطن العادي إلى المواد الاصطناعية المعقدة، وتقوم بجمع البيانات عن صحة النسيج وعوامل أخرى مثل الضغط والإجهاد والتوتر والحرارة. ويمكن لهذه التقنية الجديدة أن تفحص درجة الحموضة ومستويات السكر.