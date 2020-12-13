جهاز تصوير يساعد على شفاء أمراض الجلد المستعصية

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون من جامعة «ووريك» البريطانية، والجامعة الصينية في هونغ كونغ (CUHK)، تقنية تصوير واعدة لعلاج الأمراض الجلدية المستعصية، مثل: الأكزيما والصدفية وسرطان الجلد، من خلال كشفها عن طبقات تحت الجلد بدقة غير مسبوقة وبطريقة آمنة طبياً.

وبحسب موقع Technology.org العلمي، كشف الفريق البحثي عن تطويرهم جهاز تصوير يستخدم طريقة جديدة لتحليل أشعة تيراهيرتز، التي تعرف باسم الأشعة «تي»، من خلال إطلاقها من عدة زوايا مختلفة، لبناء صورة أكثر تفصيلاً لهيكل الجلد ومستوى رطوبته، بطريقة أكثر كفاءة من الطرق الحالية.

أشعة «تي»

وشرح الفريق البحثي، أن أشعة التصوير «تي» تعبر فقط خلال الطبقتين الخارجيتين من الجلد، وهما القرنية والبشرة، ما يجعلها طريقة فعالة محتملة لرصد هذه الطبقات الخارجية، ولإجراء ذلك يتم تركيز ضوء أشعة «تي» على الجلد عبر وسيط شفاف «موشور»، لمحاذاة الشعاع في مستوى بؤري معين، واعتماداً على خصائص الجلد سوف ينعكس هذا الضوء بشكل مختلف قليلاً، ليسمح للعلماء بمقارنة خصائص الضوء قبل وبعد أن يدخل الجلد لإجراء الفحص الطبي.

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