«صحة دبي» تباشر استخدام نظام (eWallet) للدفع المالي الذكي

المصدر: دبي _ البيان الصحي

بدأت هيئة الصحة بدبي باستخدام نظام ( eWallet) للدفع المالي الذكي، لتكون أول جهة حكومية على مستوى دبي، تعمل بهذا النظام، الذي فتح المجال لجميع المتعاملين مع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، لدفع رسوم الخدمات عن طريق الهاتف، وبطريقة آمنة ودقيقة وسريعة، بعيداً عن استخدام العملة الورقية. ومع تطبيق النظام الجديد في مستشفى راشد، أصبح بمقدور كل متعامل أو مراجع تحميل تطبيق (eWalletAE)، الخاص بالنظام الجديد، والدفع المالي مباشرة، وفي اللحظة نفسها يكون المحاسب المالي التابع للهيئة، قد تلقى إشعار الدفع، ومن ثم إتمام المعاملة. جاء ذلك بتعاون وثيق بين الهيئة وبنك دبي الإسلامي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات.

وأكد أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في الهيئة، توجّه «صحة دبي» لتعميم النظام الجديد على سائر منشآتها الطبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن النظام جاهز لذلك. وأوضح أن الهيئة أوشكت بالفعل على إنجاز التحول إلى اللاورقي في معاملاتها كافة، وأن ذلك سيكون سريعاً وفي وقت قريب. حضر التدشين عدد من المسؤولين في بنك دبي الإسلامي ومؤسسة «اتصالات»، إلى جانب مسؤولين ومختصين من الهيئة.

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