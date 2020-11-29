«صحة دبي» تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية التابعة لها خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـــ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكلّف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL)، وفقاً لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة بأن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة في كافة المستشفيات، باستثناء مستشفى حتا حيث سيكون العمل بعيادة طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء.

كما أعلنت الهيئة عن إغلاق كافة المراكز التخصصية خلال عطلة اليوم الوطني، باستثناء مركز الإخصاب الذي سيعمل يومي الأول والثاني من ديسمبر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويوم الثالث من ديسمبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.

كما ستكون كافة مراكز فحص اللياقة الطبية مغلقة باستثناء مركز المحيصنة لخدمات اللياقة الطبية الذي سيعمل يوم الأول من ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة عن إغلاق كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال عطلة اليوم الوطني باستثناء مراكز البرشاء وند الحمر والخوانيج التي ستعمل على مدار الساعة.

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