مستشفى راشد ريادة في تدريب أطباء الأشعة

المصدر: دبي - البيان الصحي

بات مستشفى راشد مركزاً معتمداً ورائداً في تدريب أطباء الأشعة بفضل ما يتملكه من خبرات وكفاءات عالية وأجهزة وتقنيات حديثة.

وقال الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة في المستشفى عن تخريج 9 أطباء مواطنين من القسم بعد تدريبهم لمدة 5 سنوات حسب نظام المجلس العربي للتخصصات الطبية واجتيازهم اختبارات البورد العربي.

وأضاف إن القسم يستقبل سنوياً من 2- 4 أطباء مبتعثين سواء من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من قبل شرطة دبي والجهات الأخرى.

وقال الدكتور البستكي إن الأطباء المواطنين أثبتوا كفاءة عالية أثناء وجودهم في القسم، وفي الاختبارات التي تجرى لهم بعد التخرج حيث حصل أحد الأطباء الدكتور أحمد سعدات خلال وجوده في البرنامج على جائزة من الجمعية الأميركية للأمراض، كما شاركت الدكتورة عفراء الفلاحي في العديد من المؤتمرات العالمية كباحثة وحصلت كل من الدكتورة ريم الكتبي والدكتور عبدالله المازمي والدكتورة مريم المهيري على كأس الإمارات للأشعة في سنوات مختلفة.

خدمات متميزة

وأشار إلى أن قسم الأشعة يقدم خدمات تشخيصية متميزة وخاصة مثل الدراسات المختلفة للرنين المغناطيسي للقلب سواء للأمراض الوراثية أو المكتسبة أو الجلطة أو الالتهاب وأمراض صمامات القلب والتشوهات الخلقية للقلب، إضافة إلى كل الدراسات للجهاز العصبي بما فيها اتباع البروتوكولات العالمية لدراسة كل أنواع الأوعية الدموية في آن واحد سواء عن طريق الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، وكذلك يعد القسم مركزاً إقليمياً حصرياً للقيام بدراسة الرنين المغناطيسي الوظيفي للمخ، والذي يقوم من خلاله بالطلب من المريض القيام بوظائف مختلفة لدراسة مراكز التحكم لهذه الوظائف في المخ وفعاليتها.

دراسات

وأوضح أن القسم يقدم دراسات عالية الجودة في خدمات يقدمها القليل في الإمارات مثل الرنين المغناطيسي لبروستاتا الذي يساهم في الاكتشاف المبكر لمرض السرطان والرنين المغناطيسي للأمعاء الدقيقة لمتابعة مرضى الكرونز بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها كون مستشفى راشد مركزاً رئيساً للطوارئ في الدولة فيحرص قسم الأشعة على تقديم دراسات أشعة مقطعية عالية الجودة للجسم للمتعرض لعدة إصابات أو في مجال الجلطة الدماغية، وحرص القسم أيضاً على إدخال خدمة الموجات الصوتية بالصبغة الملونة التي تساهم في تشخيص الأورام وبشكل خاص أورام الكبد، كما أدخل القسم في الأعوام الماضية خدمتي المنظار الافتراضي للقولون والشعب الهوائية في الرئتين، وتتيح دراسة الأشعة المقطعية للقلب التي يحرص القسم على وجود جودة عالية في صوره معرفة إذا كان المريض يحتاج إلى قسطرة أو لا، ويتطلع القسم إلى تقديم خدمات أكثر بشكل متوازٍ مع بقية العالم المتطور خدمة للمجتمع.

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