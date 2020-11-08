«صحة دبي» توعي طلبة المدارس الخاصة بـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية حملة توعوية واسعة استهدفت طلبة المدارس الخاصة بدبي بهدف رفع الوعي الصحي بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي المرض بين أفراد المجتمع لضمان عام دراسي آمن.

وأكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف وتعزيز الصحة بهيئة الصحة بدبي على أهمية الحملة التي تستهدف طلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية في عدد من المدارس الخاصة بدبي.

وأشارت إلى أن برنامج الحملة يتضمن زيارات ميدانية بالتنسيق المسبق مع إدارات المدارس المستهدفة وهي أربع مدارس في ديرة وأربع مدارس في بر دبي، كما ستتضمن الحملة سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية الافتراضية التي يقوم عليها فريق متخصص من هيئة الصحة بدبي يضم نخبة من الأطباء والممرضين والمثقفين الصحيين.

وأوضحت أن المحاضرات ركزت على أهمية تبني واتباع التعليمات والارشادات الصحية وإجراءات السلامة خلال اليوم الدراسي لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تساهم بشكل فاعل في استمرارية العملية التعليمية داخل الصف المدرسي، وحزمة من الإجراءات الوقائية التي يجب التقيد بها خلال اليوم الدراسي ومنها: الالتزام بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامة طوال الوقت، وعدم مشاركة الآخرين للأغراض والأدوات الشخصية مثل الأقلام والدفاتر وغيرها مع أهمية احضار الطالب للمعقمات والكمامات والمناديل الخاصة به، والابتعاد عن المصافحة والمعانقة والتقبيل، والاكتفاء بالتلويح من بعيد، وتجنب التجمعات بين الطلبة، إضافة الى النصائح المتعددة حول التغذية الصحية، والنشاط البدني، والدعم النفسي.

وتم توزيع الكتيبات التثقيفية والارشادية حول فيروس «كوفيد 19» وأدوات السلامة مثل الكمامات ومعقم اليدين.

وطالبت العوضي أولياء أمور الطلبة بضرورة تشجيع أبنائهم على التقيد والالتزام بإجراءات السلامة بشكل مستمر، والحوار معهم وتعريفهم بهذا الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، وأهمية الالتزام بشروط وإجراءات السلامة خارج المنزل.

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