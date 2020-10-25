6.6 % نسبة كبار المواطنين من سكان دبي

المصدر: دبي – البيان الصحي

أكدت الدكتورة أمل محمد الجزيري استشاري ورئيس قسم طب وصحة المسنين في هيئة الصحة بدبي أن فئة كبار المواطنين تشكل حالياً نسبة 6.6% من عدد سكان إمارة دبي، وأن النسبة مرشحة للزيادة تدريجياً لتصل إلى 23.6% في عام 2025، كما يتوقع زيادة الحاجة لخدمة الزيارات المنزلية لكبار المواطنين.

تدقيق

وأوضحت أن نتائج التدقيق السنوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ومن خلال العينة العشوائية أن نسبة المتابعة المستمرة للمرضى كانت بنسبة 99% ونسبة تطعيم الانفلونزا في كبار المواطنين المسجلين في برنامج الزيارات المنزلية 97% ونسبة تطعيم المكورات الرئوية في كبار المواطنين المسجلين في برنامج الزيارات المنزلية 98%.

وبينت أن فريقاً متكاملاً يقوم بالزيارات المنزلية لكبار المواطنين يتكون من طبيب كبار السن وممرضة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائية التغذية، حيث يتم تقييم حالة المسن الصحية، والوظيفية، والنفسية، والذهنية وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة، إضافة لتوفير الخدمات الوقائية مثل التثقيف الصحي والتطعيمات اللازمة لكبار السن. بالإضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية الأولية (العلاج الطبيعي) لكبار السن في منازلهم خاصة حالات الجلطات الدماغية وحالات الكسور.

زيارات

ويوجد 580 مريضاً من كبار المواطنين مسجلين في برنامج الزيارات المنزلية حتى منتصف عام 2020 تتم زيارتهم بصفة دورية كل على حسب حالته وخطة العلاج الموضوعة من قبل الطبيب. وفي ظل جائحة كورونا، شهدنا زيادة في الطلب على هذه الخدمة، واستطاع الفريق الطبي تلبية جميع الحالات المحولة إلى البرنامج وتم توفير الخدمة عن طريق الزيارات المنزلية، بالإضافة إلى خدمة الزيارات الذكية لمنازل كبار المواطنين.

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