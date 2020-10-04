افتتاح جزئي لعيادات الأسنان بمركز البدع الصحي

المصدر: دبي - البيان الصحي

بدأت هيئة الصحة بدبي، في استقبال المراجعين بعيادات الأسنان بمركز البدع الصحي، حيث تم إعادة افتتاح العيادات بشكل جزئي.

وقالت الدكتورة حمدة سلطان المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان: إنه قد تم البدء بالعمل بعيادات الأسنان بمركز البدع الصحي بشكل جزئي، فيما كانت العيادات مغلقة منذ مارس الماضي بشكل مؤقت، نظراً لتفشي جائحة (كوفيد 19) المستجد، حيث كان يتم استقبال المرضى بالمراكز الصحية الأخرى. وأوضحت أنه خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر الماضي، تم استقبال وعلاج عدد 26438 مراجعاً، بمختلف تخصصات طب الأسنان.

وأضافت أن مركز الأسنان حالياً، يقوم باستقبال حالات العيادات التخصصية لطب الأسنان (تقويم الأسنان – تركيبات الأسنان – علاج عصب الأسنان – علاج اللثة – جراحة الوجع والفكين)، بالإضافة إلى خدمات الممارس العام وتنظيف الأسنان.

إجراءات

وتابعت: حفاظاً على صحة المراجعين والعاملين بعيادات طب الأسنان في فترة (كوفيد 19)، قمنا بزيادة الإجراءات الاحترازية أثناء العمل بالعيادات، حيث قمنا باستقدام واستخدام أحدث الأجهزة التي تقوم بامتصاص الهباء الجوي (جزيئات الهواء الدقيقة المحمولة جواً)، الذي يتناثر أثناء تقديم خدمات علاج الأسنان، حفاظاً على الأجواء داخل العيادة، حتى لا يتم انتقال الفيروس، كما أننا نقوم بتعقيم غرفة الأسنان بين كل مريض والآخر، حسب نوعية العلاج المقدمة.

وكانت هيئة الصحة، أقرت يونيو الماضي، عدداً من المبادئ التوجيهية، لتقديم خدمات الأسنان خلال جائحة (كوفيد 19)، والتي تتضمن اتخاذ ضوابط وتدابير لحماية المرضى والموظفين والمتخصصين في الرعاية الصحية، الذين يقدمون خدمات طب الأسنان من الإصابة بـ (كوفيد 19)، مع إعادة مشاركة مرافق صحة الأسنان في تقديم الرعاية الروتينية. وأوصت الهيئة بفرز جميع المرضى وفحصهم لـ (كوفيد 19) عبر الهاتف، قبل الوصول إلى المستشفى أو عيادة الأسنان، والحفاظ على فترة زمنية قدرها 20 دقيقة بين موعد كل مريض وآخر، والتأكد من وجود مريض واحد في عيادة الفحص لكل طبيب.

فحص

وأكدت ضرورة فحص حرارة جميع المرضى عند وصولهم للعيادة أو المستشفى، خصوصاً لأعراض (كوفيد 19)، وإبلاغ المرضى بعدم تناول أي أدوية لخفض درجة الحرارة قبل موعدهم مع طبيب الأسنان، والتأكد من وجود مسافة مترين بين المتعاملين في منطقة الاستقبال والانتظار، ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، أن يأتوا للعيادة برفقة شخص بالغ من الأسرة نفسها، ويجب حفظ متعلقات المريض الشخصية في حقيبة واحدة، واعتماد المعاملات المالية عن طريق الدفع من دون لمس، وعدم تشجيع استخدام العملات الورقية، ومحاولة إجراء العلاج في زيارة واحدة، إن أمكن، وتجنب زيارات المتابعة، والتواصل عبر الهاتف، إذا لزم الأمر.

وحول إجراءات مكافحة العدوى والاحتياطات الصحية، أكدت الهيئة أنه يجب فحص جميع الموظفين بعيادات ومستشفيات الأسنان، بحثاً عن الحمى وأعراض (كوفيد 19)، قبل كل نوبة عمل، كما يجب على الموظفين الذين يبلغون عن أي علامات أو أعراض (كوفيد 19)، أو تظهر عليهم، أن يقوموا بالحجر الذاتي، ويلتمسوا المساعدة الطبية، وإذا تم التأكد من أن الموظف مصاب بـ (كوفيد 19)، فينبغي عليه إبلاغ المنشأة الصحية على الفور، ويجب اتخاذ الاحتياطات من قبل جميع الموظفين والمتخصصين في الرعاية الصحية أثناء علاج أي مريض، مثلما يتم التعامل مع حالة (كوفيد 19) المشتبه فيها.

التزام

وشددت الهيئة على التزام مكتب الاستقبال والطاقم الطبي، بمعدات الحماية الشخصية، وعرض التعليمات المرئية بوضوح عند مدخل العيادة أو المستشفى، لتشتمل على أنه: سيتم قبول المرضى الذين لديهم مواعيد فقط، ويجب على المرضى الذين يرغبون في تحديد موعد، القيام بذلك عبر الهاتف، والطلب من المرضى الانتظار خارج المنشأة، إذا كان بإمكانهم ذلك (على سبيل المثال في سيارتهم)، حتى يحين موعدهم.

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