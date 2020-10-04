97 % تطعيم الإنفلونزا لكبار المواطنين في «الزيارات المنزلية»

المصدر: دبي – البيان الصحي

أوضحت هند محمد سلطان الكتبي مديرة برنامج الزيارات الرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي أن نسبة تطعيم الإنفلونزا لكبار المواطنين المسجلين في برنامج الزيارات المنزلية وصل إلى 97%، ونسبة التطعيم في المكورات الرئوية وصل إلى 98%.

وأضافت: «عدد الزيارات المنزلية لكبار السن في إمارة دبي، خلال العام الجاري ولنهاية شهر أغسطس الماضي وصل إلى 8252 زيارة، فيما وصل عدد المسجلين في البرنامج من كبار السن 580 مواطناً».

وقالت الكتبي: "إن الأطباء قاموا بإجراء 1930 لكبار السن، فيما قام الممرضون والممرضات بإجراء 5315 زيارة، وقام أخصائيو التغذية بـ128 زيارة، بينما قام متخصصو الخدمات الاجتماعية بـ 697 زيارة أما أخصائيو العلاج الطبيعي فقاموا بـ 8252 زيارة.

وأوضحت أن الهيئة بدأت في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية الكاملة إلى كبار المواطنين غير القادرين على الذهاب للعيادات الخارجية وتقليل نسبة الدخول إلى المستشفيات لكبار السن عام 2011 وحقق على مدى السنوات الماضية نسبة كبيرة من الرضا وصلت إلى 99% في النصف الأول من العام الجاري.

فريق متكامل

وأكدت مديرة برنامج الزيارات الرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي أن فريقاً متكاملاً مؤهلاً مكوناً من طبيب كبار السن وممرضة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائية التغذية. يقوم الفريق بالزيارات المنزلية لكبار المواطنين، حيث يتم أولاً تقييم حالة المسن الصحية، الوظيفية، النفسية، والذهنية وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة، إضافة إلى توفير الخدمات الوقائية مثل التثقيف الصحي والتطعيمات اللازمة لكبار السن، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية الأولية (العلاج الطبيعي) لكبار السن في منازلهم خصوصاً حالات الجلطات الدماغية وحالات الكسور.

وبينت أن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى 580 مواطناً مسجلاً في برنامج الزيارات المنزلية حتى منتصف عام 2020، وتتم زيارتهم بصفة دورية، كل على حسب حالته وخطة العلاج الموضوعة من قبل الطبيب.

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