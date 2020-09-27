روبوتات متناهية الصغر لعلاج قرح المعدة

المصدر: دبي – البيان الصحي

توصل فريق من الباحثين في الصين لتقنية جديدة لعلاج قرح المعدة بدلاً من الأساليب التقليدية المعمول بها حالياً مثل جراحة المناظير.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث تاو تشو من جامعة تسينجهوا في بكين قوله إن «جروح جدار المعدة تعتبر من المشكلات الشائعة في المسار الهضمي للانسان، ويعاني منها نحو 12% من سكان العالم بدرجات متفاوتة».

وأوضح أن «تفعيل تقنية الطباعة الحيوية لحقن جروح المعدة بخلايا حية بشكل مباشر يعتبر وسيلة مفيدة للغاية لعلاج هذه المشكلة الصحية».

وأضاف أن الصعوبة التي تواجه هذه المشكلة هي أن تقنيات الطباعة الحيوية المعمول بها حالياً تتركز على المواقع الخارجية للجسم، نظراً لأن الطابعات الحيوية عادة ما تكون كبيرة الحجم، ولا يمكن استخدامها في المعتاد على الأنسجة الداخلية بدون جراحات تدخلية تحتاج إلى مساحات كافية لإتمام عملية الطباعة.

وطور فريق الدراسة روبوتاً متناهي الصغر يتم إدخاله إلى جسم الإنسان بواسطة منظار جراحي من أجل القيام بعملية الطباعة الإلكترونية لعلاج القرحة أو أي جروح في جدار المعدة.

منصة

ويتكون الروبوت من قاعدة ثابتة مثبتة على منصة متحركة، ويمكنه أن ينطوي أثناء دخول الجسم، قبل أن يعود إلى حجمه الطبيعي لإجراء عملية الطباعة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أكد الباحث تاو تشو أن «التجارب المبدئية أثبتت نجاحاً مبشرة لهذه التقنية، حيث إن الخلايا التي حقنها داخل جدار المعدة احتفظت بحيويتها على مدار عشرة أيام في حالة مستقرة، وهو ما يشير إلى إمكانية نجاح هذه الخلايا المزروعة في علاج جروح المعدة على المدى الطويل».

وذكر أن المرحلة المقبلة من الدراسة سوف تركز على تصغير حجم الروبوت الذي يستخدم في الطباعة، وتحسين جودة الأحبار الحيوية المستخدمة.

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