«الواقع الافتراضي» لتهدئة المرضى في العمليات الجراحية

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

استعان مستشفى سانت جورج البريطانية بأجهزة الواقع الافتراضي كجزء من تجربة لمرضى التخدير الموضعي في العمليات الجراحية وذلك للمرة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة.

ويأمل الأطباء الذين قاموا بالتجربة الأولى أن الأداة ستجعل العمليات أقل صعوبة على المرضى وتتجنب التخدير العام.

وبتجنب الحاجة إلى التخدير العام، يستغرق المرضى وقتاً أطول بكثير للتعافي منه ويتم تشغيل الموسيقى الهادئة وتقوم نظارة الواقع الافتراضي، بعرض للمواقع المدارية، كجزء من تجربة المرضى في التخدير الموضعي.

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