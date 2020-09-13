ابتكار جهاز لتقليل التوتر والمساعدة على النوم

المصدر: دبي – البيان

صممت شركة أمريكة جهازاً أطلقت عليه «كوف» Cove يلتف حول العنق وتنبعث منه اهتزازات تقوم بتقليل التوتر والمساعدة على النوم بشكل جيد.

وقالت الشركة: إن ارتداء الجهاز لمدة 20 دقيقة في اليوم، يتسبب في تقليل الضغط والعمل على الاسترخاء في وقت النوم، وفقاً لموقع engadget التقني.

ويصدر الجهاز اهتزازات صامتة ولطيفة على الجلد خلف الأذن تمنح المستخدم فوائد اللمس العاطفي. وبدلاً من الصدمات الكهربائية، يُعتقد أن هذا التحفيز الميكانيكي مؤثر.

وصمم الجهاز مجموعة من علماء الأعصاب الذين يعتقدون أن هناك العديد من الفوائد للتحفيز العصبي الذي يعتمد عليه الجهاز من أجل صحة نفسية أفضل.

تجارب

وفي التجارب التي أجريت على البشر، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين أبلغوا عن أعراض القلق شهدوا انخفاضاً على مدى أربعة أسابيع.

ويتم توصيل الجهاز بنظامي التشغيل iOS وAndroid على الهاتف الذكي لتتبع تقدمك، وفي المستقبل، سيتمكن المستخدمون أيضاً من تطوير قياسات الإجهاد لتحديد درجة الإجهاد أو الضغط الذي يتعرضون له، والبحث عن طرق لحل المشكلة.

ولا يحتاج المستخدم إلى الجلوس بهدوء في غرفة مظلمة أثناء تشغيل الجهاز، ويمكن تشغيله في العمل أو في مكالمة فيديو أو ممارسة التمارين.

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