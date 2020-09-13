خلايا منتجة للأنسولين يمكن زراعتها في مرضى السكري

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

ابتكر فريق من معهد «سولك» للدراسات البيولوجية في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، خلايا بنكرياسية منتجة للأنسولين يمكن زراعتها في مرضى السكري من النوع الأول لعلاج الداء المزمن.

ويصيب داء السكري من النوع الأول الشخص عندما يكون هناك عدد قليل جداً من خلايا «بيتا» في البنكرياس لإنتاج الأنسولين، أو عندما تنتج كمية قليلة جداً من الأنسولين، وهو الهرمون اللازم لنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا.

واستخدم الفريق الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا «بيتا» المنتجة للأنسولين استجابة للجلوكوز عندما تتم عملية الزراعة في الفئران المصابة بالسكري.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بعد إعطائها الخلايا المبتكرة، لم تعد الفئران بحاجة إلى أدوية السكري أو العقاقير المثبطة للمناعة، والتي تضمن عدم رفض الجسم للخلايا المزروعة.

وأكد الباحثون، أن هذا العلاج تجريبي وفي مراحله المبكرة من الاختبار، لافتين إلى أن تأثيره القوي يمكن أن يغير نهج علاج مرض السكري. وقال الدكتور رونالد إيفانز، من معهد سولك: «معظم مرضى السكري من النوع الأول هم من الأطفال والمراهقين، ولذلك نأمل أن يمنحهم الطب التجديدي فرصة جديدة لخوض حياة طبيعية».

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