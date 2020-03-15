طبيب آلي يتفوق في تشخيص الأمراض

المصدر: (دبي - اللبيان الصحي)

طوّرت مجموعة من المعاهد والجامعات والشركات الصينية طبيباً آلياً يعتمد على برنامج للذكاء الصناعي، يتفوق على الأطباء في دقة تشخيص أكثر من 30 مرضاً مثل السلّ والاكتئاب. وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، مؤخراً، أن هذا البرنامج تم طرحه للمرة الأولى في منتدى بمدينة هنغيانغ، في مقاطعة هونان وسط الصين، أمس السبت.

وحول طريقة عمل البرنامج، أوضحت الوكالة أنه بعد الاستماع لشكوى المريض وأعراضه، يقدم الطبيب الآلي قائمة فحوصات للمريض ونصيحة طبية تستند إلى نتائج، ليقوم أطباء من البشر بعد ذلك بالتحقق من العلاج. وأضافت أن برنامج الطبيب الآلي يحتوي على نماذج تشخيصية لأكثر من 30 مرضاً مثل السل والاكتئاب، والتي قد يكون هناك خطأ في تشخيصها.

واستنادًا إلى اختبارات تجريبية في العديد من المستشفيات، تتفوق دقة الطبيب الآلي في التشخيص بنسبة 20% على تشخيص الأطباء من البشر، بحسب الوكالة الصينية. ويمكن لطبيب الذكاء الصناعي مواصلة تلقي المعلومات والخبرات والتشخيصات الطبية، حيث يحتوي على قاعدة بيانات تضم عشرات الملايين من الحالات الطبية.