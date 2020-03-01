«صحة دبي» تدخل تقنية الروبوت الآلي لعلاج العمود الفقري

المصدر: دبي - البيان الصحي

أدخلت هيئة الصحة بدبي تقنية الروبوت الآلي لعلاج العمود الفقري ومشاكل العظام، الذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة. وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والكسور بمستشفى راشد: إن «روبوت العمود الفقري» الذي يعد من أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في علاج الكسور واعوجاج العمود الفقري، وفي عمليات الظهر والحوض التي قد يحتاجها بعض المرضى.

وأوضح اليافاوي المميزات المتعددة لهذه التقنية التي تساعد في الحد من المضاعفات السلبية لتصل إلى الصفر خلال وبعد العملية، وخفض نسبة الألم عند المريض، وتقليل فترة إقامة المريض داخل المستشفى من 10 أيام إلى يومين، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل الكلفة المالية على المريض والمستشفى بشكل عام، إضافة إلى درجة الأمان والسلامة العالية للمريض والطبيب الذي أصبح لا يتعرض للأشعة أثناء إجراء العملية.

وأشار الدكتور اليافاوي إلى العديد من العمليات التي أجراها مستشفى راشد للمرضى بهذه التقنية المتطورة والتي تكللت جميعها بالنجاح التام ودون أية مضاعفات سلبية على المرضى، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة الصحة بدبي لمواكبة التطورات العالمية وتسخير التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المرضى.