لصقة طبية لعلاج الزهايمر

المصدر: دبي – البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إدخال تقنية مبتكرة لعلاج مرض الزهايمر، من خلال لصقة طبية توضع على جلد المريض، تمده بالأدوية المحفزة للدماغ كل 24 ساعة، وفق استشاري طب الأعصاب، وأخصائي السكتة الدماغية في مستشفى راشد، الدكتور سهيل الركن.

وأوضح الدكتور سهيل أن اللصقة الطبية، التي تُعد أحدث ما توصل إليه العلم في علاج مرض الزهايمر، تعمل على مد الجسم بالأدوية اللازمة لتحفيز الدماغ، يومياً، ما يمكن المريض من التعايش مع المرض، وتخفيف أعراضه.

ولفت إلى أن اللصقة التي أدخلتها الهيئة في مستشفياتها تُعد في حجم نصف الدرهم تقريباً، وذات فاعلية كبيرة في علاج أعراض المرض، تبدل كل 24 ساعة. وتتميز اللصقة الطبية بأنه لا يصاحبها أية أعراض جانبية، ولا تتداخل مع الأدوية الأخرى، كونها لا تصل إلى بطن المريض.