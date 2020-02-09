«أجنحة البستان» استقبلت 601 حالة العام الماضي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة منى تهلك، استشارية أمراض النساء والأطفال، والمديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أن الغرف الفندقية المميزة «أجنحة البستان» استقبلت العام الماضي 601 حالة، في حين وصلت نسبة الإشغال على مدى العام إلى 61%.

وأوضحت أن الطلب على الغرف المميزة في المستشفى يزيد في الكثير من الأحيان على حجم الغرف، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير في إضافة عدد آخر من الغرف في المستقبل، لإحاطة النساء بالمزيد من الرعاية والعناية الفائقة قبل العمليات الجراحية وعمليات الولادة وبعدها.

وأشارت الدكتورة تهلك إلى أن توفير هذا النوع من الغرف في المستشفيات، التي تضاهي بخدماتها وجودتها المستشفيات العالمية، يهدف إلى تقديم خدمات تنافسية عالية الجودة، وخيارات متعددة أمام المرضى بشكل عام، مشيرةً إلى أن «أجنحة البستان» تتسم بالمستوى الراقي ذاته من الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى لطيفة في جميع الأقسام والغرف الأخرى، باستثناء تميز الأجنحة الجديدة بأجواء فندقية من حيث الإقامة ونوعية وطريقة تقديم الوجبات الغذائية، والمناخ العام ومستوى التأثيث رفيع المستوى، إلى جانب توفير المزيد من الوسائل الترفيهية، مع تلبية أي احتياجات شخصية أخرى تتفق والبروتوكولات المعمول بها داخل مستشفيات هيئة الصحة في دبي.

وذكرت أن الاستفادة من أجنحة البستان البالغ عددها 15 جناحاً تعد اختياراً، مشيرة إلى أن هيئة الصحة بدبي تسعى لتوفير الرعاية الصحية ابتداء من الخدمات الأساسية، وصولاً إلى الخدمات المميزة والراقية للمواطنين والمقيمين والزوار.

مستشفى لطيفة

ويختصّ مستشفى لطيفة برعاية الأمهات والأطفال، وهو أحدث مستشفى أنشأته هيئة الصحة بدبي التابعة لحكومة دبي، وقد بُني المستشفى وجُهِّز ليكون مستشفى تعليمياً، ولكنه يمثل أيضاً تحفة فنية، نظراً إلى تصميمه المعماري الجميل والفاخر. ويستقبل المستشفى الإحالات من المستشفيات الأخرى، لأنه يضمّ وحدة متطورة ومجهزة بأحدث التجهيزات للعناية المركزة بالأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى مركز الثلاسيميا ووحدة جراحة الأطفال.

وبدأ مستشفى لطيفة عمله عام 1987. ويتكون مبنى المستشفى من طابقين وينقسم إلى قسمين: القسم الأيمن الذي يضم أجنحة المرضى، والقسم الأيسر الذي يضمّ الدوائر والخدمات المتخصصة، ويفصل بينهما ممر رئيس في الوسط.

ومن المزايا المعمارية البارزة لمستشفى لطيفة الترابط بين جناح الولادة ووحدة العناية المركزة بالأطفال حديثي الولادة وغرفة العمليات التي تتصل بدورها بوحدة العناية المركزة.

وترتبط أجنحة الأطفال بمنطقة مركزية لترفيه الأطفال، تعمل تحت إشراف اختصاصي علاج بواسطة اللعب، إضافة إلى معلمة تعتني بالأطفال المقيمين في المستشفى فترات طويلة، وتتصل هذه المنطقة بحديقة خارجية مجهزة بألعاب للأطفال.

344

يضمّ مستشفى لطيفة 344 سريراً يتوزع على الخدمات التالية: الأمراض النسائية والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال والثلاسيميا. وتُدعّم هذه الأقسام بكل الخدمات الضرورية والتجهيزات المتطورة من أجل تقديم مستوى عالٍ من الرعاية للمرضى.