100 ألف سيدة في الدولة تعاني بطانة الرحم المهاجرة

المصدر: دبي – البيان الصحي

قالت الدكتورة منى تهلك استشاري أمراض النساء والولادة، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة: هناك أكثر من 100 ألف سيدة في الدولة، تعاني من مرض بطانة الرحم المهاجرة، مشيرة إلى أن المرض يصيب ما بين 10 إلى 15 % من النساء أثناء فترات الحمل والولادة، ما يؤثر سلباً في الحياة اليومية للمريضات بسبب الألم.

وأوضحت أن مرض «بطانة الرحم المهاجرة»، هو حالة يوجد فيها قطع من الأنسجة، تشبه تلك التي تبطن الرحم من الداخل، والتي تُعرف ببطانة الرحم، خارج الرحم، وأن هذه القطع الشاردة من بطانة الرحم، غالباً ما توجد في الأعضاء القريبة في منطقة الحوض، مثل المبايض، المثانة والأمعاء، وهو خلل شائع، يؤثر في السيدات بشكل مبدئي خلال سن الخصوبة.