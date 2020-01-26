جهاز لاسلكي لعلاج الشخير أثناء النوم

المصدر: (دبي – البيان الصحي )

ابتكر عاملون في مجال التكنولوجيا جهازاً لاسلكياً لحل مشكلة الشخير والأصوات المزعجة التي يطلقها البعض أثناء النوم. وقال بهروز حريري الذي شارك في ابتكار هذا الجهاز المسمى (سمارت نورا): «ربما تسهم حركة بسيطة للغاية أو دفعة رقيقة في وقف الشخير، لكن المشكلة هي أنه في أغلب الأحوال يبدأ النائم بعد دقائق في معاودة الشخير وغالباً ما ينفد صبر أي شخص أن يظل ينبه النائم طول الليل كي يوقف غطيطه». وأضاف: إن الحل يكمن في ميكنة عملية تنبيه النائم، بحيث يتولى الجهاز سماع أصوات الشخير ثم يبادر بلكز النائم قبل أن يستيقظ أو أن يتنبه من حوله.

وأوضح حريري: «ينصت الجهاز بالفعل إلى أصوات الشخير البسيطة التي لا تتسبب في إيقاظ المحيطين بالنائم وقبل أن يرتفع صوت الغطيط بدرجة تزعج المحيطين يتولى الجهاز وكز النائم برقة من خلال الوسادة، ما يقلل من علو صوت الشخير وبالتالي عدم إزعاج النائم أو من هم حوله».

والجهاز الجديد مزوّد بأداة للرصد بجوار السرير تقوم بسماع الصوت ثم تنشيط مضخة صغيرة لاسلكياً تعمل ببطء على نفخ بساط موضوع تحت الوسادة ما يحركها بحيث يجري تعديل وضع ممرات وعضلات التنفس ليخفت صوت الشخير دون إيقاظ النائم أو من حوله