فرشاة أسنان تكشف مرض السرطان والزهايمر

المصدر: (دبي – البيان الصحي )

كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن ابتكار علمي سيحدث صيحة في عالم الطب، حيث تم ابتكار فرشاة أسنان مبتكرة تتمتع بالقدرة على كشف الإصابة بالأمراض الخطيرة والقاتلة مثل مرض السرطان والزهايمر في وقت مبكر.

وتحتوي الفرشاة المبتكرة على رقائق إلكترونية دقيقة تعرف باسم متسلسلة ثقب النانو «nanopore sequencers» أو جهاز قراءة تتابع القواعد النيتروجينية في الحمض النووي، وهي تستطيع تحويل ألـ«دي إن إيه DNA» إلى صيغة رقمية يمكن تقييمها ومقارنتها بالعديد من العوامل الوراثية الأخرى لاكتشاف الأمراض قبل بدء الإصابة بها.

ويمر الحمض النووي للشخص، والذي يتم الحصول عليه أثناء غسل الأسنان عبر ثقب دقيق للغاية في الرقاقة الإلكترونية يبلغ سمكه 1.5 نانو متر، وهو أرفع 80 ألف مرة من شعر الإنسان، وستؤدي هذه التقنية إلى إحداث ثورة كبيرة في مجال الرعاية الصحية.