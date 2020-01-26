«قذائف دوائية» تدمّر الخلايا السرطانية

المصدر: (دبي – البيان الصحي)

طوّر علماء بريطانيون، ما أطلقوا عليه «قذائف دوائية»، تنفجر في تجمعات الخلايا السرطانية، وتدمرها، دون استهداف الخلايا السليمة، وتعمل عن طريق تسخينها عند درجة حرارة 42 مئوية داخل الجسم.

وأوضح الباحثون في جامعة «مانشستر البريطانية»، أن التقنية الجديدة، أثبتت نجاحها في التجارب على الحيوانات، وتمثل ذروة نتائج استخدام تقنية النانو تكنولوجي في المجال الطبي.

وأضاف الباحثون، في دراستهم، التي نشروا تفاصيلها في مجلة «الجمعية الأمريكية لتقدّم العلوم»، أن «القذائف الدوائية»، عبارة عن فقاعات صغيرة من الدهون، تنتقل في أنحاء الجسم، وتطلق حمولتها من الأدوية قاتلة للخلايا السرطانية، حينما ترتفع درجة حرارتها.

ويهدف العلماء إلى أن تتجنّب هذه «القذائف» إحداث آثار جانبية، عن طريق ضمان أن تستهدف الأدوية الورم أو الأورام فقط، وليس شيئاً آخر.