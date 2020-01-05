اختراع جهاز لتنقية الدم ينقذ حياة آلاف الناس

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف عالم بريطاني عن اختراع جديد له يتمثل بجهاز لتنقية الدم يمكنه إنقاذ حياة آلاف الناس الذين يقعون ضحايا لإصابات تبديل الدم.

ويعمل الجهاز بآلية مشابهة لآلية غسل الكلى، لكن في هذه الحالة يتم نقل الدم وتنقيته من المايكروبات الخطيرة باستخدام المغناطيس.

وسيتم استخدام هذه الآلة في السنة المقبلة، كما أنه يتم اختبارها الآن لمعالجة بعض الأمراض التي تحتاج إلى تبديل الدم كالملاريا وسرطان الدم وفقاً لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وقال الدكتور جورج فرودشام، الذي جاء بهذه الفكرة أثناء دراسته الدكتوراه في جامعة لندن: «نقوم بعمل تقنية في مرحلة مبكرة، لدينا الآن أنموذج مبدئي ونعمل على صقله». ويحدث تعفن الدم المعروف باسم «القاتل الصامت» عند الإصابة بتسمم الدم؛ ما يؤدي إلى وقف استجابة جهاز المناعة، وبالتالي يبدأ الجسم بمهاجمة أعضائه الذاتية، وتؤدي هذه الحالة إلى قتل 44 ألف شخص على الأقل سنوياً في بريطانيا. ويمكن للمضادات الحيوية أن تعالج الإصابة إذا ما اكتشفت مبكراً، لكن إذا لم يتم تداركها مبكراً فإن قليلاً من الأطباء يستطيعون التحكم بسرعة انتشارها.