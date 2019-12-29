غراء يعالج الإصابات أقوى بـ3 مرات من اللاصق الطبي

المصدر: دبي - البيان الصحي

اخترع باحثون من جامعة «هارفارد» الأمريكية غراء حيوياً ليس ساماً للأنسجة الحية، ويمكنه امتصاص الجروح الناجمة عن الإصابات بطريقة أقوى 3 مرات من اللاصق الطبي التقليدي، حيث صمموه من لاصق فعلي يلصق الأسطح الرطبة مع نظام بيوكيميائي يمتص الجروح.

وتكمن كثافة الالتصاق بالارتباط بين الغراء الموجب الشحنة، والخلايا السالبة الشحنة في الجسم، حيث يخلق الربط بين ذرات سطح الخلية والغراء، طريقة لاختراق الغراء أسطح أنسجة الجسم.

وبحسب مجلة Science العلمية والصادرة من الولايات المتحدة «بعد وضع الغراء الحيوي على سطح الجلد يتم تطبيقه في غضون ثلاث دقائق، وبعد نصف ساعة يُصبح أكثر قوة، لتُعادل قوة غضروف الجسم نفسه».

ويتميز بوسعه ومتانته الشديدة، وقابليته للتمدد بسهولة وليونة، حيث يقول الباحثون إنه مفيد جداً عند استخدامه في التفاعل مع الأنسجة الحيوية مثل القلب أو الرئتين.

ويرى الفريق أنه سيفتح فرصاً كبيرة في البيئة الطبية مثل إطلاق العقاقير الطبية إلى مجالات محددة أو أعضاء من الجسم وأجهزة طبية متينة مثل تلك التي تساعد على ضربات القلب.