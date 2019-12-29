نظارة ضوئية تضبط مستوى السكر في الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكرت مجموعة من العلماء نظارات تسلط الضوء الساطع على العينين، لتمنع الناس من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

تعمل نظارات ري تايمر Re-Timer الضوئية استنادًا لنظرية أن الضوء ينظم عمل الساعة البيولوجية بالجسم، والتي بدورها تنظم الهرمونات.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يمكن لهذه النظارات التلاعب بالهرمونات، التي تتحكم في مستويات السكر في الدم لمنع الإصابة بداء السكري قبل تطور الحالة.

وأعد الخبراء دراسة جديدة لاختبار الجهاز على الذين يعانون من عدم انتظام مستويات السكر في الدم بارتداء النظارات، التي تصدر أضواء ساطعة لمدة ساعة كل صباح على مدى 4 أسابيع أثناء قياس آثار التقنية على مستويات الجلوكوز والأنسولين.

وتستند التقنية الجديدة إلى فكرة أن التعرض للضوء الساطع في الصباح يعيد ضبط ساعة الجسم، الأمر الذي بدوره يزيد من حساسية الأنسولين، ويخفض مستويات السكر في الدم.

وتبدو النظارات وكأنها إطار أبيض بدون عدسات مزود بأربعة أضواء صغيرة، تُسلط على العينين للمساعدة في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. وتعليقاً على النظارات، قال الدكتور بول جينكينز أخصائي الغدد الصماء الاستشاري في مركز لندن للغدد الصماء: «التعرض الضوئي يمكن أن تكون له آثار عميقة على بعض هرمونات الجسم، وسيكون من المثير للاهتمام تحديد آثار هذا العلاج الضوئي على حساسية الأنسولين، على الرغم من أن الخروج والتعرض لأشعة الشمس قد يكون مساوياً في التأثير».