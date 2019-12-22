التاريخ العائلي والضغوطات النفسية أبرز عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة باضطراب الوسواس القهري أو تحفيزه ما يلي:

التاريخ العائلي. يمكن أن تتسبب إصابة أحد الوالدين أو أفراد العائلة الآخرين المصابين بهذا الاضطراب إلى زيادة خطر الإصابة بالوسواس القهري.

الأحداث الحياتية المسببة للضغط النفسي. إذا كنت قد تعرضت لأحداث مؤلمة أو مسببة للضغط النفسي، فقد يزيد خطر إصابتك بالمرض. لسبب ما، قد يؤدي رد الفعل هذا إلى تحفيز تسلط الأفكار والطقوس وخصائص الاضطراب العاطفي للوسواس القهري.

اضطرابات الصحة النفسية الأخرى. قد يرتبط اضطراب الوسواس القهري باضطرابات الصحة النفسية الأخرى مثل اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو تعاطي المخدرات أو اضطرابات اللوازم.

المضاعفات:

قد تتضمن المشاكل الناتجة عن اضطراب الوسواس القهري ما يلي:

Ⅶ مشاكل صحية مثل التهاب الجلد التماسي من غسل اليدين دائمًا

Ⅶ عدم القدرة على الذهاب إلى العمل، أو المدرسة، أو الأنشطة الاجتماعية

علاقات مضطربة

Ⅶ تدني نوعية الحياة كليًا

Ⅶ أفكار وسلوكيات عدوانية

الوقاية:

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من اضطراب الوسواس القهري. ومع ذلك، يمكن الحصول على العلاج في أسرع وقت للمساعدة في منع اضطراب الوسواس القهري من الزيادة والتأثير السلبي على الأنشطة والأعمال اليومية المعتادة.