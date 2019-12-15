حبوب جديدة ترصد الأورام السرطانية

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر علماء من جامعة «ميشيغان» حبة جديدة نجحت في رصد أورام الثدي السرطانية في الفئران، وتمهد الطريق لتطوير طرق تشخيصية أفضل للبشر.

وبعد اكتشاف أورام الثدي، تخضع ثلث النساء إلى جراحات خطيرة لاستئصال أورام حميدة، لمجرد عجز الأطباء عن تحديد ما إذا كانت سرطانية أم لا.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يطور علماء من جامعة «ميشيغان» الأمريكية منذ سنوات حبوبًا تحتوي على صبغة تتحد مع الخلايا السرطانية أو الأوعية الدموية التي تنفرد بها الأورام لتمكين الأطباء من رصدها بسهولة.

وفي دراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع، أثبتت الحبوب نجاحها في الفئران، ممهدة الطريق إلى اختبارها على البشر.

أشعة

وقال جريج ثيربر أستاذ الهندسة الكيميائية والطبية الحيوية، والذي قاد فريق البحث: «يمكن للكشف بالأشعة السينية، أن يكتشف تغيرات صغيرة في أنسجة الثدي والتي قد تشير إلى ورم سرطاني صغير جدًا، لا تستطيع المريضة أو الطبيب رصده، ولكن معظم النساء تجد هذا النوع من الفحوصات غير مريح، وهناك جدل متزايد حول مدى فعاليته».

وأضاف: «ولكن إذا تم تطوير العلاج الجديد لرصد الأورام السرطانية في البشر، فسيكون أدق وأكثر راحة».