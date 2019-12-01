روبوت دقيق يزحف داخل الجسم لإيصال الأدوية

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكرت مجموعة من علماء جامعة «هونغ كونغ» روبوتًا دقيقًا يشبه اليرقة لإيصال الأدوية إلى داخل جسم الإنسان.

ويستطيع الروبوت الثوري، أن يتكيف مع البيئات الصعبة والتحرك بكفاءة خلال الجسم حتى في الأسطح المغمورة في سوائل الجسم مثل الدم أو المخاط.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ما يميز هذا الروبوت الدقيق، هو امتلاكه لمئات الأرجل التي يبلغ طولها أقل من مليمتر واحد والتي تبدو وكأنها شعيرات صغيرة.

وقال المسؤول الأول عن الدراسة شين ياجينغ، إن «أرجل الروبوت المدببة تقلل إلى حد كبير من منطقة التلامس والاحتكاك بالأسطح الرطبة والجافة».

وأظهرت الاختبارات المعملية أن الروبوت الدقيق قادر على حمل حمولة أثقل من وزنه بـ100 مرة، ورجح الباحثون أن يتم إدخال الروبوت في أجسام المرضى عن طريق البلع أو من خلال تجويف في الجلد.

وطوّر العلماء هذه التقنية لتتمكن من تحديد أجزاء معينة في الجسم، والتي يصعب الوصول إليها من دون جراحة، لإيصال الدواء إليها.

ويبلغ سمك جسم الروبوت المكون من السيليكون، حوالي 0.15 ملم، كما يبلغ طول كل ساق مخروطية 0.65 ملم، ويصل الفراغ بين الأرجل إلى 0.6 ملم.

ويأمل الأطباء بتطوير تصميم قابل للتحلل خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليتخلص منه الجسم تلقائيًا بعد أداء المهمة، قبل إجراء المزيد من الاختبارات على الحيوانات وفي نهاية المطاف على البشر.