بطانية مطورة تعالج الاكتئاب والقلق

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكرت شركة أمريكية بطانية فريدة يمكنها تبديد التوتر والقلق، كما تساعد مستخدمها على الاسترخاء في النوم.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن البطانية تمت معالجتها كيميائيّاً لكي تعطي الملمس العميق وتعالج الاضطرابات والقلق والاكتئاب والأرق والتوحد. وتعمل البطانية كجهاز تدليك، إذ تريح الجهاز العصبي ولها تأثير إيجابي ومهدئ في حال استخدامها، خاصة أثناء النوم.

وتتوافر البطانية بأفضل المواد الحاخام والأحجام واللون، كما أنها متوافرة في 12 مقاساً و10 ألوان، وهي من بين الخيارات الأقل تكلفة مقارنة بمفعولها الواسع، وكبيرة بما يكفي لاستخدامها من قبل البالغين (أو يتقاسمها زوجان).