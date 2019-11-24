جهاز دقيق يعالج الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم

المصدر: دبي _ البيان الصحي

ابتكرت مجموعة من باحثي جامعة نانغينغ الصينية، جهازاً دقيقاً يمكن زراعته في الصدر ليصدر نبضات دقيقة من الكهرباء تعالج مشكلات النوم. وصمّم الجهاز لعلاج توقُّف التنفُّس في أثناء النوم، باستخدام الأقطاب الكهربائيّة لتحفيز الحجاب الحاجز، وهو عضلة كبيرة في قاعدة الرئتين، والتي تلعب دوراً رئيساً في التنفُّس. ويعد انقطاع التنفُّس المؤقَّت الذي يسبب الشخير، حالة شائعة تؤثّر في ما يقرب من مليوني شخص في بريطانيا وحدها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويتألف الجهاز الجديد - الذي يبلغ حجمه أقل بقليل من الهاتف المحمول - من مولد وبطارية محكمة الغلق في غلاف من التيتانيوم، وتتم زراعته تحت الجلد على الجانب الأيمن من الصدر.

أقطاب

ويضع الأطباء أحد أقطابه المحفزة في الشريان العضدي الرأسي، بينما يُزرع القطب الآخر في شريان آخر في الصدر لمراقبة نمط التنفُّس، وقد أثبتت الأبحاث فاعليّة التقنية.

وكشفت إحدى الدراسات انخفاضاً بنسبة أربعة أضعاف في عدد نوبات انقطاع التنفُّس، بينما أشارت أخرى إلى انخفاضها من 27 إلى نوبة واحدة فقط.

وقال الدكتور جايديب راي، أستاذ طب الأعصاب في جامعة شيفيلد: تتحكَّم النبضات العصبيَّة في العديد من الوظائف الحيوية في أجسامنا، ولقد استخدمنا تقنية تنسيق سرعة الأعصاب بنجاح لاستعادة إيقاع هذه النبضات العصبيَّة. وأضاف: هذه التقنية هي تطوُّر مثير للغاية في علاج توقف التنفُّس في أثناء النوم، وتعد النتائج المبكرة بمساعدة العديد من الذين يعانون هذه الحالة جيّدة.