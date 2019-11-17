«صحة دبي» تفوز بجائزتين عالميتين

المصدر: دبي - البيان الصحي

فازت هيئة الصحة بدبي بجائزتين دوليتين، ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات المنعقد حالياً في العاصمة العمانية مسقط، كما تم انتخاب الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أمين صندوق للمرة الثانية على التوالي بتصويت جميع الأعضاء.

وقالت الدكتورة منى تهلك: «إن الهيئة فازت بالجائزة الفضية – فئة المسؤولية المجتمعية عن مبادرة نبضات، والجائزة الثانية هي الجائزة البرونزية - فئة التميز في الخدمات الصحية، حيث فازت بها إدارة الصيدلة عن الصيدلية الذكية».

كما انتخب مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للمستشفيات - بالإجماع الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، لتكون أحد الأعضاء الفاعلين في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، كما تم اختيارها لتكون أمينة صندوق المجلس، وذلك تقديراً من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي للمستشفيات للمرأة الإماراتية، وأهمية وجودها على الساحة الدولية ومشاركتها وتأثيرها في حركة تطور القطاع الصحي العالمي.

وتعد الدكتورة منى تهلك أول امرأة في العالم تشغل منصباً رفيعاً داخل الاتحاد الدولي للمستشفيات، وداخل مجلسه التنفيذي، وذلك منذ أن تأسس الاتحاد قبل 80 عاماً.

نجاح

ويأتي انتخاب الدكتورة منى تهلك، التي تمثل أحد أبرز المسؤولين في هيئة الصحة بدبي، بعد نجاحها في القيام بمسؤولياتها ودورها التطويري داخل مجلس المحافظين، الذي اختارها بالإجماع أيضاً لتكون عضواً فيه قبل عامين، حرصت فيه الدكتورة منى على تمثيل المرأة الإماراتية في هذا المنصب الرفيع تمثيلاً مشرفاً ومؤثراً، كما نجحت في أن تكون لها بصمتها الخاصة في أداء المجلس، وهو ما أهلها للفوز بانتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، لتبدأ مرحلة أخرى جديدة وهو ما يعكس مدى ومستوى التمكين الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية، والتأثيرات الإيجابية الواسعة، للدعم اللامحدود والاهتمام البالغ الذي توليه قيادتنا الرشيدة للمرأة.

كما يعكس مدى الثقة الدولية في قدرات العناصر والكوادر المواطنة، ومستوى ما تتمتع به من خبرات وكفاءات تمكنها من المشاركة في صناعة القرار في المحافل الدولية بشكل عام وداخل هذا المجلس الذي يمثل قمة إدارة العالم الصحية بشكل خاص.

حرص

وأكدت الدكتورة منى تهلك، حرصها الشديد على بذل المزيد من الجهد لإثبات قدرة المرأة الإماراتية على تولي مناصب دولية مؤثرة وفاعلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي، قد رشحت الدكتورة منى تهلك لعضوية مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للمستشفيات، في العام 2017، رغبة منها في تولي الخبرات المواطنة، العديد من المراكز الدولية المتخصصة، وقد تدرجت الدكتورة منى وأثبتت نجاحات مهمة في مسؤولياتها داخل مجلس المحافظين، حتى تم انتخابها، اليوم لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، واختيارها كذلك أميناً لصندوق المجلس.