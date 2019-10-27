الذكاء الاصطناعي يكشف الاكتئاب

المصدر: دبي _ البيان الصحي

الاكتئاب حقيقة بالنسبة لكثيرين، لكن نظراً لتباين أعراضه ودرجاته، فغالباً ما يصعب تشخيصه، وللتغلب على هذه المشكلة، عمل الباحثون بمعمل «علوم الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي» على تبسيط المشكلة للأطباء والأشخاص العاديين على حد سواء، وذلك بتلقين الكومبيوتر بعض اللوغاريتمات التي تمكنه من تشخيص الاكتئاب عن طريق الاستماع إلى نبرة صوتك.

ولا تزال تلك التجربة في أطوارها الأولى، ورغم أنها تبدو مبشرة، فلا تزال هناك بعض المشكلات في الطريق. وتعتمد تلك اللوغاريتمات على دراسة تستخدم النصوص والبيانات الصوتية المسجلة من 142 مقابلة شخصية مع مرضى اكتئاب، منها 30 حالة جرى تشخيصها على أنها اكتئاب. وبالفعل نجح الجهاز في تشخيص النسبة الإجمالية على أن 77 في المئة من الحالات مصابة بالاكتئاب.