قفازات للكشف عن سرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون يابانيون قفازات يد مطاطية قادرة على الكشف عن سرطان الثدي بسهولة وسرعة، بفضل احتوائها على مستشعرات مرنة حساسة للضغط، وترانزستور عضوي لتحديد الخلايا السرطانية المتكتلة في الثديين.

ألياف

واستخدم الباحثون في جامعة طوكيو اليابانية ألياف النانو لتطوير مستشعر مرن حساس للضغط يعطي نتائج دقيقة عند ثنيه بشكل مضاعف، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وتمكّن الباحثون من طي المستشعر حتى 80 ميكرومتراً، وظل قادراً على قياس التغيرات التي تحدث عن الضغط، ويبلغ سمك المستشعر 8 ميكرومترات، أي عُشر حجم شعرة الرأس، واستطاع رصد تغيرات الضغط في 144 مكاناً مرة واحدة.

خيار

وأوضح الباحثون أن هذه القفازات، التي ترتدى في كل إصبع على حدة، يمكن أن تكون الخيار المثالي للعيادات والمستشفيات للكشف عن سرطان الثدي بسرعة أكبر، وبطريقة أكثر موثوقية من الوسائل المتوافرة حالياً.