ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشفت شركة الإلكترونيات الأمريكية «موفادو» أحدث ساعاتها الذكية، «موفادو كونكت2» لمراقبة أداء القلب، ومستوى اللياقة البدنية عند المستخدم، وتعمل بنظام التشغيل «وير إس أو» الذي تطوره شركة غوغل.

وتطرح الشركة الساعة «كونكت 2» في 15 شكلاً مختلفاً للسيدات والرجال، ويبلغ قطر شاشتها 40 مليمتراً و42 مليمتراً. وكما في ساعة أبل، فإن «موفادو كونكت2» مزودة بشاشة تعمل بتكنولوجيا «أيه.إم.أو.إل.إي.دي»، ويمكن ضبطها على آلاف الأوضاع وفقاً لتفضيلات المستخدمين.

وتستطيع الساعة مراقبة أداء القلب باستخدام تكنولوجيا «غوغل أسيستنت» ومتابعة النشاط البدني باستخدام تطبيق «غوغل فيت»، إلى جانب تشغيل خدمات تحديد الموقع العالمي، بالأقمار الصناعية «جي.بي.إس» ونظام الدفع الإلكتروني «إن.إف.سي».

وتستطيع بطارية الساعة العمل لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام قبل إعادة شحنها.

وتحتوي الساعة على قرص تخزين سعته 8 جيغابايت وذاكرة سعة واحد جيغابايت، وتعمل بالمعالج «كوالكوم سناب دراجون 3100»، وتستطيع الاتصال بالهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي «أندرويد» أو «آي.أو.إس» حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».