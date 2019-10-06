أنف إلكتروني يشخّص الإصابة بالزكام

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر باحثون ما يمكن اعتباره أنفاً إلكترونياً، يملك القدرة على معرفة إذا كان المريض مصاباً بالزكام أو لا قبل العمليات الجراحية.

وقال المخترعون إن الجهاز لديه نسبة نجاح 80 في المئة، ويستنشق البكتيريا، ما يعني أنه قادر على معرفة متى تكون المضادات الحيوية ضرورية كعلاج.

وتستجيب الالتهابات البكتيرية للمضادات الحيوية، لكن العدوى الفيروسية لا تستجيب لها. وباستخدام الأنف، يمكن أن يخبر الأطباء المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية ما إذا كانوا يعانون نزلة برد أو أنفلونزا أو عدوى بكتيرية.

ويقوم الجهاز بتحليل عينة التنفس، بعد أن ينفخ المرضى في أنبوب، على غرار جهاز التنفس الصناعي للشرطة. ثم يتم تحديد المواد الكيميائية، والتعرف إلى أنواع البكتيريا الموجودة في المريض نفسه.

تطوير

وقال البروفيسور جيمس كوفينجتون، من جامعة وارويك، الذي عمل على تطوير الأنف، إنه يأمل أن يساعد ذلك على تقليل وصفات المضادات الحيوية. وأضاف: «أرغب في أن أجعل الأدوية التي نملكها الآن تدوم لفترة أطول. فكرتنا هي الاعتماد على التنفس، ورائحة النفس تتيح الوصول إلى العمليات البيولوجية للجسم لتحقيق هذا الغرض».

وأشار كوفينجتون، خلال حديثه أمام مهرجان العلوم البريطاني في وارويكشاير، إلى أن التجارب الأولية التي شملت أكثر من 1000 شخص، تشير إلى أنها دقيقة في أربع من أصل خمس حالات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.