قفازات إلكترونية تمنح مستخدمي الأطراف الصناعية الشعور بالمؤثرات الخارجية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

طوّر باحثون في الولايات المتحدة قفازات إلكترونية يمكن ارتداؤها فوق الأطراف الصناعية، تتيح للمستخدم الشعور ببعض المؤثرات الخارجية مثل الحرارة والملمس والضغط.

وذكرت موقع «ساينس ديلي»، المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن القفازات الإلكترونية الجديدة تعطي الطرف الصناعي بعض السمات البشرية التي تنطوي على فائدة كبيرة في الحياة اليومية، وهو ما يساعد في تحسين الصحة النفسية للمستخدم عن طريق الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

وحدات استشعار

وتعتمد القفازات الإلكترونية على وحدات استشعار كهربائية مرنة ورقيقة للغاية مثبتة في رقائق إلكترونية مصغرة مصنوعة من السليكون يتم تثبيتها فوق قفازات مصنوعة من مادة «النتريل».

ويتم توصيل القفازات الإلكترونية بجهاز يشبه ساعة المعصم يسمح بعرض البيانات الحسية التي يتم تسجيلها بواسطة القفاز، ثم نقلها عن بعد إلى المستخدم بعد تحليلها بواسطة معالجات خاصة.

وأعرب الباحثون عن أملهم في أن يساعد مظهر وإمكانيات القفازات الجديدة في تحسين حياة مستخدمي الأطراف الصناعية عن طريق السماح لهم بالشعور بالراحة في مختلف الظروف الاجتماعية.