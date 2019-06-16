دم اصطناعي لعلاج الأمراض

المصدر: دبي _ البيان الصحي

توصل باحثون أمريكيون إلى تطوير جزيئات مرنة وصغيرة شبيهة بكريات الدم الحمراء يمكنها أن تسري في الدم كما تفعل هذه الكريات وقد تشكل يوماً ما أساساً لبديل للدم أو تستخدم لتطوير أدوية لأمراض مثل السرطان.

وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي أن الباحثين في جامعة نورث كارولاينا استخدموا تقنية لإنتاج جزيئات شبيهة بكريات الدم الحمراء بعضها يتمتع بمرونة عالية، وقد استطاعت الجزيئات الأكثر مرونة البقاء في الدم مدة أطول بـ30 مرة من الأقل مرونة لدى اختبارها عند الفئران.

ومن المعروف أن كريات الدم الحمراء الحقيقية تتمتع بمرونة عالية وتستطيع أن تنكمش لتمر عبر الأوعية الدموية وهي تشيخ تدريجياً وتتصلب لتموت بعد 120 يوماً.

وقال معد الدراسة جوزيف دزيمون إن الجزيئات المطورة لم تتمكن بعد من حمل الأوكسجين كما تفعل كريات الدم الحمراء، وبالتالي فإن الخطوة المقبلة ستكون معرفة إن كان بإمكانها أن تحمل مواد كالأوكسجين.

وأشار الأطباء إلى أنه خلال اختبارهم لهذه الجزيئات عند الفئران تبين أن الأقل مرونة منها تمكنت من الدوران في الدم قرابة 2.9 ساعة، أما الأكثر مرونة فواصلت الدوران 93.3 ساعة أو قرابة 4 أيام.