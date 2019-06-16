نظام جديد للكشف عن الاستيقاظ المبكر من التخدير

المصدر: دبي _ البيان الصحي

بدأ فريق من الأطباء في مستشفى ألماني بتجريب طريقة جديدة لمراقبة نشاط المرضى أثناء العمليات الجراحية.

وجرب باحثون من مستشفى هاله الجامعي في ألمانيا فكرتهم على 23 مريضا حتى الآن، ونشروا نتائج الدراسة في مجلة «جورنال اوف نويروسيرجيكال أنيسيسيولوجي» المعنية بأبحاث التخدير ويعتزمون الآن بدء مشروع بحثي بهذا الشأن.

وأوضح الباحثون أن «الاستيقاظ المبكر من التخدير يسبب خوفاً قديماً لدى الإنسان»، ولكنهم قالوا إن هذا الاستيقاظ نادر الحدوث جدا إذا نظر لجميع المرضى إجمالاً، وإن النسبة الإحصائية له لا تتجاوز 1 إلى 1400 «ولكن هناك بعض المرضى ترتفع لديهم هذه النسبة إلى 1 من كل مائة مريض أثناء جراحات معينة»، وهو ما جعل الأطباء يطورون برامج حاسوبية يمكن بواسطتها مراقبة الجراحة بشكل لا يسمح بوقوع أي أخطاء «وتم خلال الاختبارات الأولى رصد أنشطة المرضى قبل نحو 12.3 دقيقة قبل الاستيقاظ المحتمل غير المرغوب به من قبل المرضى» وهذا الوقت يكفي الأطباء لاتخاذ إجراءات مضادة، حسبما أوضح الباحثون.

وتناسب هذه الطريقة جميع الجراحات التي لا تتطلب إعطاء المرضى أدوية توقف نشاط الجهاز العضلي «فنحن نريد تطوير طريقة تكون بسيطة الاستخدام قدر الإمكان، ولابد أن يكون نظام المراقبة متيناً وبسيطاً قدر المستطاع» حسبما أوضح شتراوس.