تقنية جديدة لعلاج مشكلات العظام

المصدر: دبي - البيان الصحي

نجح باحثون طبيون في بلجيكا في علاج كسور وتقويم العظام باستخدام خلايا جذعية من أنسجة دهنية من خلال تقنية جديدة يعتقدون أنها قد تصبح معياراً لمعالجة الكثير من مشكلات العظام.

وعالج الفريق بمستشفى جامعة سان لوك في بروكسل 11 مريضاً منهم ثمانية أطفال مصابين بكسور أو عيوب في العظام.

والتقنية الجديدة وفقاً لما أوردته وكالة رويترز تتضمن اقتطاع نسيج دهني في حجم مكعب من السكر من المريض في عملية أقل توغلاً من إدخال إبرة إلى الحوض، ويقول الباحثون إن كثافة الخلايا الجذعية في قطعة النسيج الدهني تكون أعلى بحوالي 500 مثل. وتعزل الخلايا الجذعية حينئذ وتستخدم في إنماء عظام جديدة في المعمل. وعلى عكس بعض التقنيات فلا تشد العظام أيضاً إلى دعامات صلبة منفصلة.

وتبدو المادة الجديدة في طبق معملي أقرب للدائن منها للعظام. ولكن يمكن تشكيلها لحشو شرخ فيما يشبه عملية حشو الأسنان لتتصلب داخل الجسد.

وضمن من عولجوا أناس كانوا يتعافون من أورام احتاج الأمر لإزالتها من العظام. وتمكن صبي عمره 13 عاماً وكان مصاباً بكسر وخلل جعله عاجزاً عن تقويم العظام من استئناف ممارسة الرياضة بعد 14 شهراً من العلاج.