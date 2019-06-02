«تقنية الذكاء الاصطناعي» لمحاربة السرطان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

طوّر علماء تقنية جديدة تدعى «تقنية الذكاء الاصطناعي» تسمح لهم بالتنبؤ بكيفية تطور أورام السرطان، وتخصيص علاج لكل مريض في وقت مبكر من الإصابة.

وتركز التقنية على أنماط طفرات الحمض النووي داخل الخلايا السرطانية، وتستخدم المعلومات للتنبؤ بالتغيرات الجينية المستقبلية.

وأكد العلماء أن الطبيعة المتغيرة للأورام، إحدى كبرى التحديات في علاج السرطان، وغالباً ما تتطور لتصبح مقاومة للعقاقير.

ومن جهتها، قالت المشرفة على أبحاث السرطان في لندن، الدكتورة أندريا سوتوريفا: «باستخدام هذه التقنية، نأمل إزالة إحدى آليات عمل مرض السرطان، والتنبؤ بالطريقة التي سيتطور بها لدى المريض».

وأضاف البروفيسور بول ووركمان: «هذا النهج الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي سيسمح بتخصيص علاج مناسب لكل نوع من أنواع السرطان في مرحلة مبكرة».

واستخدم الباحثون التقنية الجديدة لتحليل 768 عينة سرطانية من 178 مريضاً، في دراسات سابقة لسرطان الرئة والثدي والكلى والأمعاء، ودرسوا بيانات كل نوع من أنواع السرطان على التوالي، لاكتشاف ومقارنة التغييرات في كل ورم.

ووجد العلماء أن الأورام ذات الأنماط المتشابهة تطور مقاومة متشابهة، وبالتالي يمكن التنبؤ بها قبل تطورها وتوفير علاج مناسب لها، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.