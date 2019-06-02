تقنية مسح ضوئي ملون للمخ

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

طوّر باحثون في جامعة ولاية كولورادو تقنية جديدة تمكنهم من رؤية الألم، مستخدمين لذلك تقنية المسح الضوئي الملون للمخ، وفقاً لما نشرته مجلة علوم الأعصاب الأمريكية. وقال رئيس الباحثين ماركو بوربا، وهو أستاذ في علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة ولاية كولورادو: «هذه الصورة على اختلاف ألوانها توضح قوة الألم، ومن الملاحظ أن شدته عالية في المناطق التي تظهر باللون الأصفر بينما يقل في المناطق التي تظهر باللون الأزرق».

الطموحات لم تقف عند الرؤية فقط، إذ يعكف الأطباء على البحث عن مسببات الألم في الحالات المزمنة والمستعصية. وأضاف رئيس الباحثين أن الأبحاث تجري في طريقها لمساعدة من لا يستطيع وصف الألم (كصغار السن والمصابين بالخرف)، وأن آمال الكثيرين معلقة على النتائج، خاصة أن الجميع عاش يوماً ما الألم، بينما لم يشاهده بالمعنى الحرفي أحد.